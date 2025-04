Dalla Francia - Napoli su Zhegrova, il Lille chiede circa 20-25 mln: occhio alla concorrenza, le ultime

Ultimissime Napoli - Il Napoli lavora per l'estate, cercando il rinforzo adatto che andrà a sostituire Khvicha Kvaratskhelia, anche se con ritardo. Secondo la stampa francese, il Lille avrebbe fissato il prezzo di Edon Zhegrova tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Il Napoli ancora su Zhegrova

Una cifra che non spaventa il Napoli, ma nemmeno la Juventus se dovesse partire Conceiçao. Il Napoli era già interessato lo scorso inverno, ma arrivò il no del Lille. Le italiane dovrebbero tornare a farsi avanti nelle prossime settimane. Dobbiamo ricordare che Zhegrova non gioca con il LOSC da metà dicembre per un infortunio.