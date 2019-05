SSC Napoli, la radio ufficiale - 60 nomi valutati nel summit a Castel Volturno, c'è anche Cutrone. Se salta Lozano c'è l'ipotesi Icardi!

Calciomercato Napoli - Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“C’è la lista degli obiettivi del Napoli. 60 nomi sul taccuino, ma vengono fuori le sei scelte definitive su cui concentrare il prossimo calciomercato. La stragrande maggioranza di questi arriva dall’Italia. Frenata su Jordan Veretout. Bennacer, De Paul, Trippier, Castagne, Lozano

Attenzionato Cutrone del Milan. Bisogna attendere sviluppi da parte del Milan, stesso procuratore di Simone Verdi che resta a Napoli. Si parla eventualmente di Ilicic e smentisco categoricamente Quagliarella.

Nella mente di Ancelotti e Giuntoli, il Napoli titolare del futuro sarà: Meret, Trippier, Koulibaly, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian, Insigne, Milik, Mertens (Lozano). Nel caso in cui saltasse la trattativa per Lozano, il presidente De Laurentiis penserebbe ad un possibile colpo di teatro per strappare Icardi all'Inter.

Lavori strutturali anche al centro sportivo di Castel Volturno".