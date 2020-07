CorSera - Il Napoli progetta una squadra nuova: dopo cinque acquisti a gennaio ne sono pronti altri due

Ultime notizie mercato Napoli. Il presente è questo, prendere o lasciare. Per il futuro, invece, alla Roma si pensa a chi vendere per dare ossigeno al bilancio e il Napoli progetta una squadra nuova. Ne parla il Corriere della Sera:

"A gennaio sono stati acquistati Demme, Lobotka, Politano, Petagna e Rrahmani (gli ultimi due arriveranno a settembre). De Laurentiis pressa il Lille per un doppio acquisto da 80 milioni: il centravanti nigeriano Victor Osimhen (13 gol in Ligue 1, 18 stagionali) e il difensore brasiliano Gabriel. Saranno finanziati con le cessioni di Milik e forse Koulibaly. Gattuso potrà però lavorare sul gruppo in tempi brevi, Fonseca dovrà aspettare".