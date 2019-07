Il Mattino - Napoli, priorità all'attaccante: tre nomi in lizza, per Icardi Giuntoli si ferma a 40 milioni! Lozano possibile, ma...

Sta entrando nel vivo il mercato del Napoli, con il club azzurro al lavoro per piazzare un grande colpo. A tal proposito, la priorità del club è quella di intervenire in attacco ed a tal proposito ci sono tre nomi in lizza: Icardi, Pépé e Lozano in ordine di gradimento. Sembrava sfumata, infatti, la pista che porta al messicano: stando a quanto riportato dal Mattino, non è così, anche se i rapporti con Raiola si sono inaspriti dopo l'affare Manolas ed il muro eretto da De Laurentiis per il rinnovo di Insigne. Inoltre, un arrivo del giocatore del PSV è legato inevitabilmente al futuro di Lorenzo Insigne.

Mercato Napoli, le ultime su Pépé e Icardi

Complicata, soprattutto per i costi, la trattativa per Pépé anche se Ancelotti si è convinto che l'ivoriano sarebbe perfetto per il suo gioco.

Pépé tra le alternative ad Icardi per il Napoli

L'ultimo nome, non certo per importanza, è quello di Mauro Icardi. Il giocatore mette in cima alla lista delle sue preferenze la Juventus, con Sarri che però non farebbe i salti di gioia nell'abbracciarlo. Le alternative restano Napoli e Roma. Giuntoli è l'uomo che nel club azzurro più desidera regalare al tecnico le sue prestazioni ma per lui la dirigenza non è disposta a spendere più di 40 milioni.