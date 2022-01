Come sarà il Napoli 2022-2023? Cinque acquisti in vista per Giuntoli e l'area scouting

Come sarà il Napoli che verrà? Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il ds Giuntoli ha cominciato a dare un’occhiata in giro, lui e tutta l’area scouting guidata da Micheli.

Calciomercato Napoli

Come sarà il Napoli che verrà?

"Con l'addio di Ospina andrebbe scelto un vice che non entri in conflitto; poi un esterno basso di sinistra da accoppiare con Mario Rui sarà indispensabile; un difensore diventerà necessario; un centrocampista, nel caso in cui Fabian diventasse un sacrificio inevitabile; e l’erede di Insigne servirà e diventerà indispensabile. La storia insegna: mai disperarsi"