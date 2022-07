Rai - Nandez resta in orbita Napoli, nuovi contatti con l'agente: da superare un ostacolo

Calciomercato Napoli. E' tornato in auge il nome di Nahitan Nandez per il Napoli. Il centrocampista uruguaiano è seguito da tempo dal Ds Cristiano Giuntoli che sta valutando se sferrare l'assalto decisivo: il giocatore è retrocesso in Serie B con il Cagliari e potrebbe dunque arrivare ad un prezzo molto contenuto (rispetto ai 36 milioni di clausola rescissoria).

Nandez Napoli

Nandez-Napoli, le ultime

Della trattativa Napoli-Nandez ne ha parlato il giornalista Rai ed esperto di calciomercato Ciro Venerato. Ecco quanto detto nel corso del TG Sport Mattina: