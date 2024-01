Mourinho si propone al Napoli? Nel 2010 disse: "De Laurentiis non ha i soldi per prendermi"

Calciomercato Napoli - Esonerato a Roma, nelle ultime ore impazzano delle clamorose voci per un possibile approccio Mourinho-Napoli con sondaggi tramite lo stesso agente del tecnico.

Panchina Napoli, ricordate cosa disse Mourinho nel 2010?

Al contempo, però, tornano di moda anche delle dichiarazioni pubbliche che José Mourinho rilasciò in conferenza stampa per una polemica contro il presidente del Napoli nel 2010, quando il numero uno azzurro - parlando di allenatori - snobbò il portoghese. “De Laurentiis non mi vorrebbe? Non ha i soldi per prendermi”, rispose seccato l’allenatore lusitano. 14 anni dopo, la situazione sembra essersi ribaltata.