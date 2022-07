Monza-Petagna, Bargiggia: "Galliani ritiene elevata la valutazone del Napoli, contatti costanti!"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato.

"Contatti tra Napoli e Monza costanti, ma Galliani ritiene troppo elevata la richiesta di 20 milioni di euro degli azzurri. Per i brianzoli c'è da monitorare con attenzione la pista Suarez, che se il direttore non ha voluto smentire, non possiamo farlo noi. Nella filosofia del vecchio Milan c'era il colpo ad effetto: ricordiamo Ronaldinho, Ronaldo e Beckham su tutti"