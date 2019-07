Mister X Napoli, spuntano due nomi! CdM: il sogno di De Laurentiis ha un nome e cognome

Mister X SSC Napoli / Calciomercato Napoli - "Preparatevi ad un agosto incandescente", ha annunciato il presidente De Laurentiis alla radio ufficiale, rinviando così di qualche settimana i sogni del calcio mercato. Il patron della SSC Napoli ha parlato chiaramente de "L’attaccante da 30 gol", tracciando una pista da seguire per quello che sarebbe il colpo preferito dal presidente dei partenopei. Aurelio De Laurentiis parla di una giovane risorsa che magari può convincerlo a spendere anche più dei 42 milioni richiesti dal Real Madrid per James Rodriguez.

In attesa di novità per El Bandido James Rodriguez, si guarda ad altri nomi di calciomercato. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno commenta così le ultime sul colombiano:

" James era considerato fuori dal progetto tecnico da Zidane ma se dovesse partire Isco, che ha mercato soprattutto in Premier League, a circa 70 milioni di euro, il trequartista colombiano potrebbe rimanere al Real Madrid. Si tratta di una strategia per spegnere i desideri di sconto di Atletico Madrid e del Napoli, che comunque resta bloccato sulla formula del prestito, o un’idea tecnica concreta? Lo scopriremo solo vivendo, così come per il mister X del Napoli per l’attacco".

Mister X del Napoli per l'attacco che divide Carlo Ancelotti e De Laurentiis:

"Ci sono visioni differenti per De Laurentiis e Ancelotti: il presidente misura l’obiettivo in gol pensando al centravanti d’area di rigore, l’allenatore vuole un rinforzo che aumenti la qualità tra le linee. L’identikit è ancora nebuloso, potrebbe diventare concreto in futuro nelle strategie indicate da Ancelotti, Giuntoli e tutti gli uomini-mercato.

Pepè incanta il Napoli ma è una missione molto complicata, il talento del Lille ha come priorità assoluta il Paris Saint Germain, pronto ad acquistarlo per sostituire Neymar, poi ci sono anche il Bayern Monaco, il Liverpool e l’Arsenal. Icardi è il sogno di De Laurentiis, il Napoli vorrebbe prima trovare l’accordo con l’attaccante argentino, che ha la Juventus in cima ai suoi pensieri, prima di farsi sotto con l’Inter a cui non è mai stata presentata una proposta ufficiale. Per Elmas sono stati raggiunti tutti gli accordi, il Fenerbahce attende solo l’ok del Napoli per fargli iniziare la sua nuova avventura, con le visite mediche e l’arrivo a Dimaro previsto nel week-end".