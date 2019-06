Mirror - Testa a testa Juve-Napoli per Trippier: lo vuole Sarri, Ancelotti avrebbe già parlato con gli Spurs

Secondo quanto riportato dal Mirror, ci sarebbe un testa a testa tra Napoli e Juventus per Kieran Trippier, terzino del Tottenham. Il clun inglese è disposto a cederlo: il valore del suo cartellino si aggira sui 25 milioni di sterline.

L'eventuale partenza di Cancelo, accostato al Man City, portebbe i bianconeri a puntare su Trippier su indicazioni di Maurizio Sarri, dopo averlo visto da vicino in Premier League. C'è anche il Napoli: Carlo Ancelotti avrebbe già parlato con il Tottenham per bruciare la Juve di Sarri per il difensore 28enne e gli Spurs sembrano intenzionati a vendere il calciatore, per il giusto prezzo.