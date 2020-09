Milik va all'estero? Il Napoli valuta altre piste se non va alla Roma, rischia di diventare un caso vero

Calciomercato Napoli - Soluzione estera. Il Napoli ha cominciato a guardarsi intorno per districare al più presto il nodo-Milik. L’affare con la Roma all’improvviso è diventato molto complesso come racconta il Corriere dello Sport:

"Se Dzeko non andrà alla Juve, la Roma non investirà su Milik. I presupposti non sono dei migliori, ed è per questo che il club ha ricominciato a valutare anche soluzioni estere per il futuro di Milik: tempo fa in giro per l'Europa si tastava un certo gradimento nei confronti del polacco. Con il Tottenham a fare da capofila. Tra qualche mese, avendo il contratto in scadenza, sarà libero di andare ovunque a parametro zero. Un problema che rischia di diventare un caso vero"