Milik-Roma, non solo Under nell'affare? Tuttosport: il ds De Sanctis può cedere agli azzurri anche un giovane tra Coric e Antonucci!

Calciomercato Napoli - Già trovato un accordo tra l'attaccante polacco del Napoli Arkadiusz Milik e la Juventus, non c'è accordo sul prezzo del cartellino. Come racconta Tuttosport, a dirimere la controversia potrebbe entrare in gioco la Roma:

"La Juventus chiede Dzeko, ma la Roma in cambio pretende il via libera per avere Milik dal Napoli. Appena il polacco dirà di sì, il nuovo ds giallorosso De Sanctis potrà cedere al Napoli il cartellino di Under, più quello di un giovane da scegliere tra Mirko Antonucci o Ante Coric"