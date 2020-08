Milik-Roma, Gazzetta: addio difficile, il Napoli continua a valutarlo 40 milioni!

Quale sarà il futuro dell'attaccante polacco del Napoli Arkadiusz Milik? Resta vivo l'interesse della Roma, legato ad un addio di Edin Dzeko come racconta la Gazzetta dello Sport:

"La Juventus preme, Pirlo lo ha indicato come il rinforzo ideale per il suo attacco. La Roma non intende cederlo, almeno per ora: lo valuta 15 milioni e quei soldi pretende. O cash o come eventuale valutazione in qualche scambio. La Roma dovrebbe trovare altrove un’alternativa: Milik è difficile, soprattutto se il Napoli continuerà a valutarlo 40 milioni a dodici mesi dalla scadenza. Allora si potrebbe andare su qualche svincolato di lusso come Mandzukic o Choupo-Moting, ma potrebbe esserci anche una strada che può portare a Piatek"