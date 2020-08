Milik-Roma, CorSport: Arek sperava nella Juventus, chiede un ingaggio da 25mln totali

Calciomercato Napoli - L’asse tra la Roma e la Juventus è solido e si consoliderà ancora di più con l’arrivo di Friedkin. Da mesi Fienga e Paratici lavorano su alcune plusvalenze e sono rimasti in contatto anche in questi giorni, come racconta il Corriere dello Sport:

“Il tema caldo delle ultime ore è Dzeko. Se Edin decidesse di andar via la Roma potrebbe spingere sull’acceleratore per Milik, per il quale c’è una trattativa aperta con il Napoli. Ma c’è da convincere il giocatore, che sperava nella Juve e che chiede un ingaggio di cinque milioni a stagione per cinque anni”