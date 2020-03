Cm.com - Milik nel mirino del Milan, De Laurentiis lo valuta 35 milioni: due possibili contropartite possono stuzzicare Gattuso

Calciomercato Napoli. Le trattativa in casa azzurra continuano ad andare avanti nonostante lo stop legato al Coronavirus. Ad esempio il futuro di Arek Milik resta un rebus, con il polacco (legato al Napoli fino al 2021) ancora lontano dal rinnovo. Sul giocatore si è defilato l'interesse dell'Atletico Madrid, ma non mancano le pretendenti in giro per l'Europa.

Milik-Napoli, possibile scambio con il Milan

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, al momento il patron De Laurentiis valuta l'attaccante non meno di 35 milioni ma il prezzo potrebbe calare a causa delle conseguenze del Covid-19. Nel caso in cui il cartellino del centravanti dovesse ulteriormente deprezzarsi, allora potrebbe tornare alla carica anche il Milan: il profilo piace ai vertici rossoneri e nella trattativa potrebbero essere inseriti anche giocatori come Calhanoglu o Kessie che piacciono a Gennaro Gattuso.