Milik-Napoli, sarà addio! Polacco stufo del ruolo da comprimario e indispettito dall'affare Icardi

Calciomercato Napoli - Dries Mertens resta, Arkadiusz Milik saluta. Come riferisce La Repubblica oggi in edicola, sarà questo il nuovo scenario in casa Napoli. Col belga destinato a restare grazie all'accordo raggiunto, toccherà al centravanti polacco in scedenza nel 2021 far spazio nel reparto offensivo e salutare.

Mercato Napoli, Milik ha deciso: sarà addio

Ma l'ex Ajax, al di là di tutto, era già contrario al ruolo di comprimario e seccato nel sentirsi continuamente in discussione. Un malessere - spiega il quotidiano - di cui Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso sono al corrente da tempo. Il presidente ha anche provato a imbastire una trattativa per il prolungamento, così coem pure il mister ha provato a dire la sua, ma niente da fare.

Milik ha deciso da tempo di cambiare aria e la conferma di Mertens è la conferma definitiva a questa sua decisione. Il centravanti è convinto di aver chiuso la sua avventura nel Napoli e anche per questo aveva avanzato richieste da top player con un ingaggio da 4.5 milioni. Era soltanto una mossa per scoraggiare la società, ma in realtà le sue idee sono state chiare fin da subito.

A indispettire il classe 94 - svela il giornale - è stato anche il corteggiamento a Mauro Icardi di un'estate fa. Il polacco già all'epoca l’aveva presa molto male e tutt'ora non ha digerito quella situazione. Alla società, invece, non è piaciuta la mancanza di riconoscenza da parte del giocatore, atteso e coccolato dopo i gravi infortuni alle ginocchia. Meglio salutarsi qui, insomma. Tutti d'accordo da questo punto di vista. Ma ADL non farà sconti: 50 milioni di euro, è questa la base.