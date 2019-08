Milik-Napoli, Cronache: non c’è il tempo per programmare la cessione del polacco, Lozano aspetta da settimane

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ammesso che“le mie idee e quelle di Ancelotti e Giuntoli sono diverse”. Provando a fare ordine nelle strategie del Napoli da qui sino alla chiusura del mercato, si può affermare che gli azzurri acquisteranno un attaccante. Lo afferma Cronache di Napoli:

"De Laurentiis avrebbe voluto ingaggiare un centravanti, ma le piste non si sono aperte a dovere (una su tutti Icardi) e l’arrivo di un attaccante spingerebbe Milik alla cessione. Non c’è il tempo per programmare la cessione del polacco incassando i soldi richiesti dal Napoli. A questo punto gli azzurri seguiranno il consiglio di Ancelotti e preleveranno Lozano dal Psv. Il messicano aspetta da settimane il trasferimento in Italia. Lozano non è un centravanti, ma secondo Ancelotti può ricoprire tutti i ruoli della linea avanzata degli azzurri"