Sky - Milik ha comunicato al Napoli di voler andare via a parametro zero, non accetterà nessuna offerta

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, oggi, sulla scia di un'amarezza e di una delusione per non essere stato convocato per l'amichevole contro il Pescara, Milik ha comunicato a Giuntoli di non voler più andare via dal Napoli e di voler rimanere a Napoli fino a scadenza di contratto giocandosi le sue carte.

Innanzitutto perché il Napoli non ha raggiunto nessun accordo con tutte le squadre che hanno trattato Milik con loro, Roma in primis. In secondo luogo perché molti di questi club che hanno trattato con il Napoli non sono superiori agli azzurri. Milik quindi ha comunicato di voler restare fino a fine contratto e liberandosi a zero.

Ora le reazioni del Napoli potrebbero essere due: o metterlo fuori rosa, oppure abbassare le sue pretese per cedere il polacco ad altre pretendenti.