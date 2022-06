Milik, addio Marsiglia ma può restare in Ligue 1: arriva la conferma del presidente

Notizie calcio. Arek Milik, ex centravanti del Napoli, potrebbe lasciare il Marsiglia essendo in scadenza di contratto nel 2023 e con il rinnovo lontano (guadagna 3,5 milioni a stagione). I transalpini potrebbero così decidere di cederlo già questa estate.

Il futuro del polacco sarebbe però ancora in Ligue 1, perchè Arkadiusz Milik è il grande sogno del Nantes. Lo ha confermato il presidente del club francese, Waldemar Kita, al Quotidien du Sport.

“No, non è assolutamente una trovata pubblicitaria! È un goleador, un giocatore molto bravo e come tale ci interessa. Ma prima di tutto dobbiamo parlare con il club. È un'idea, non so come sia venuta".