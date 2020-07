Milik-Juventus, Tuttosport: De Laurentiis non ha preclusioni verso i bianconeri, si può trovare un accordo sulle contropartite

Ultime calcio - Aspettando l’evolversi del caso Dzeko, la Juventus continua a insistere per il 26enne polacco del Napoli Arkadiusz Milik. Pista concreta, ma non ancora scontata secondo Tuttosport:

“L’attaccante non ha intenzione di rinnovare e ha in testa un progetto: raggiungere Sarri a Torino. De Laurentiis lo cederà per evitare di perderlo a zero. ADL preferirebbe venderlo all’estero (Atletico Madrid e Tottenham attente), però non ha preclusioni per la Juventus, a patto di incassare 40 milioni. I bianconeri sono disposti attraverso qualche scambio; Bernardeschi, Rugani, Romero o Luca Pellegrini. Il Napoli vorrebbe evitare le contropartite, il punto d’incontro potrebbe essere Bernardeschi: un tentativo sarà effettuato”