Milik-Juventus, CorSport: tra le contropartite per abbassare il prezzo c'è anche un talento puro della Continassa

Calciomercato Napoli - Arkadiusz Milik ha il contratto che va in scadenza al termine della prossima stagione e ha scelto di non firmare il rinnovo, come racconta il Corriere dello Sport:

"La Juventus c’è, ha anche aggiunto una lista di nomi utili come contropartita: ci sono esterni bassi (Luca Pellegrini), difensori centrali (Romero) centrocampisti (Mandragora) e anche talenti allo stato puro in organico alla Continassa (Bernardeschi) eventualmente capaci di avviare un discorso, che il Napoli però ritiene improponibile su queste basi. La Vecchia Signora sa quale sia la richiesta: cinquanta milioni, ed è consapevole di una concorrenza ampia"