Milik delude, Gazzetta: De Laurentiis vorrebbe Icardi, è convinto che entro fine mese possa cambiare idea

Ultimissime calcio Napoli - Il Napoli ha battuto l'Olympique Marsiglia ieri sera al Velodrome con un gol di Dries Mertens, ma diversi calciatori non hanno convinto. Ad esempio Arkadiusz Milik, secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

"Ancelotti lo tiene in campo per un solo tempo nel corso del quale tocca pochi pallone, favorendo la marcatura di Kamara. In mattinata, De Laurentiis aveva detto che ne avrebbe voluti 40 di Milik nel Napoli, parlando del reparto avanzato. Resta il fatto che il club è alla ricerca di un centravanti vero. Il presidente vorrebbe Mauro Icardie, nonostante le notizie poco favorevoli che arrivano da Milano, lui è convinto che entro la fine di agosto le cose possano cambiare"