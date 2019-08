Tuttosport - Il Borussia Dortmund continua a chiedere informazioni per Milik! L’arrivo di Icardi lo costringerebbe a cambiare squadra

Calciomercato Napoli - Arkadiusz Milik, attaccante polacco del Napoli, non si allena ormai da ben quindici giorni: ufficialmente per una sofferenza tra pube e adduttore, però si vocifera che sia anche amareggiato per essere messo ogni anno in discussione. Lo afferma l'edizione odierna di Tuttosport che aggiunge l'interesse da parte di uno dei club più facoltosi in Bundesliga per il polacco, il Borussia Dortmund.

Milik via? Il Borussia Dortmund chiede informazioni

"L’arrivo di Icardi lo costringerebbe a cambiare squadra, il Napoli non avrebbe difficoltà nel trovargli una collocazione, tra Inghilterra, Spagna, ma soprattutto in Germania, con il Borussia Dortmund che continua a chiedere informazioni"

Notizie Calcio Napoli - Juventus-Napoli - Zbignew Boniek, ex calciatore della Juventus e presidente della Federcalcio polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Przeglad Sportowy sui calciatori del Napoli Piotr Zielinski ed Arkadiusz Milik: