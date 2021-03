Calciomercato Napoli - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Milik va alla Juventus, secondo quanto mi dicono i rumors. Nel suo contratto ci sarebbe una scappatoia per andare via già a fine anno. Già quando c'era Sarri alla Juventus quella era la sua destinazione, mi sa che quest'estate vi approderà davvero".