Hrvoje Milic, ricordate il terzino azzurro che non giocò mai per il Napoli? E' pronto a raggiungere Stramaccioni in Iran

Ultime notizie Napoli - Hrvoje MiliÄ è stata senza ombra di dubbio una delle più grandi meteore della storia recente della SSC Napoli. Arrivato nel febbraio del 2018 dopo l'infortunio al legamento crociato di Ghoulam, non ha mai trovato spazio con Maurizio Sarri, che non gli diede mai nemmeno la soddisfazione di esordire davanti al suo pubblico. L'esperienza in terra partenopea è durata solo quattro mesi, dopo i quali il Napoli decise di non rinnovargli il contratto e di lasciarlo senza una squadra.

Milic Napoli

Dopo l'esperienza partenopea il croato è passato al Crotone dove ha trovato poco spazio ed ora all'orizzonte per lui c'è una nuova avventura dal momento che è davvero molto vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Esteghlal, club iraniano sulla quale panchina siede allo stato attuale delle cose una vecchia conoscenza del calcio italiano come Andrea Stramaccioni. Si tratterà molto probabilmente di una avventura caratteristica con la speranza che possa arrivare la sua consacrazione.