Milan in pressing su Mario Rui e Veretout, Gazzetta: in giornata incontro con l'agente Mario Giuffredi

Ultimissime calcio Napoli - Il Milan fa sul serio per Jordan Veretout e Mario Rui, entrambi assistiti da Mario Giuffredi ma con due situazioni diverse. Il primo è un obiettivo di mercato del Napoli a centrocampo. Lo è ormai da un po', ma l'affare si è dilungato anche per il cambio di proprietà della Fiorentina. Il secondo, invece, è il terzino sinistro portoghese in uscita proprio dal Napoli.

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi, Milan su Mario Rui e Veretout

Ecco perchè, come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera rappresentata in Maldini e Boban oggi incontrerà a Casa Milan l'agente Mario Giuffredi. Per capire come e se intavolare entrambe le trattative. Veretout supera di un anno il «limite» degli Under 25, ma a «soli» 26 anni ha già quell’esperienza che per Paolo e Zvone è necessaria per guidare il centrocampo del Milan.