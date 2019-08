Mertens-Roma, CdS: nuovo sondaggio di Petrachi nella giornata di ieri, ADL irremovibile sulla sua decisione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un nuovo sondaggio della Roma per Dries Mertens effettuato nella giornata di ieri. Il belga ha un contratto in scadenza con il Napoli nel giugno del 2020 ed al momento il suo rinnovo con gli azzurri sembra sempre più in discussione. Ecco cosa racconta l'edizione odierna del quotidiano:

"Ma è stato anche un giovedì di indiscrezioni, tra soffiate e smentite. La prima: Petrachi ha fatto un nuovo sondaggio con il Napoli per Dries Mertens. Mertens in effetti è stato cercato già all’inizio dell’estate, quando i club stavano trattando per Manolas, ma De Laurentiis non ha voluto sentire ragioni. Mertens per lui non è cedibile, anche se ha un solo anno di contratto. Quindi la pista non sembra buona. E si è fatta complessa anche la strada per Gonzalo Higuain, nonostante rumours di un viaggio romano del fratello-procuratore Nicolas. Dalla Roma negano di averlo incontrato. Del resto, le parole trancianti della famiglia sulla volontà del Pipita di trattenersi alla Juventus non lasciano ipotizzare un cambiamento di strategia imminente".