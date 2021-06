Mertens resta a Napoli! Repubblica: il club non ha intenzione di darlo via per due motivi, ma avrà un ruolo da alternativa

Calciomercato Napoli - Dries Mertens ha chiarito la sua l’altro giorno: «Smentisco le voci di un mio futuro lontano da Napoli». Ne parla Repubblica.

"Il club è d’accordo: non ha intenzione di privarsi del belga, il motivo è duplice. Il primo: il valore è indiscusso e può fare la differenza anche a 34 anni. Il secondo: il Napoli rischia di perdere Osimhen per un mese tra gennaio e febbraio, sarà convocato dalla Nigeria per la Coppa d’Africa in un momento cruciale dell’annata del Napoli.

Mertens dunque è ancora fondamentale: si ritaglierà almeno inizialmente un ruolo di alternativa, ma avrà le sue occasioni per essere protagonista sul palcoscenico dello stadio Maradona, da sempre il suo preferito. I numeri parlano chiaro: è il miglior attaccante della storia azzurra"