Calciomercato Napoli, TuttoSport: Mertens ascolta l'offerta del Monaco, se accetta maxi bonus alla firma

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi sul futuro di Dries Mertens dall'edizione odierna di TuttoSport.

E’ stato tolto dal mercato Llorente, nonostante sia stato contattato da diverse società, in particolare Barcellona e Inter: la SSC Napoli non si fida delle condizioni fisiche di Mertens e non vuole prendere altri attaccanti centrali a gennaio. La posizione del belga è controversa: vorrebbe firmare l’ultimo contratto della carriera con il Napoli, ma continua ad ascoltare le offerte come quella del Monaco (5 milioni a stagione, più un bonus da 6 milioni alla firma).