Mertens-Inter, TuttoSport: è il piano B perfetto di Conte! Affare a costo zero, Marotta ci lavora da settimane

Napoli calciomercato, secondo l'edizione odierna di TuttoSport c'è il ritorno di fiamma dell'Inter per Dries Mertens.

Ieri dall’Inghilterra sono rimbalzate le dichiarazioni di Solskjaer che fanno intendere come i Red Devils si aspettino il rientro in rosa del Niño Maravilla: «Sanchez tornerà qui la prossima estate e dimostrerà a tutti che si sono sbagliati». L’Inter, però, ha già pronto il piano “B”, o meglio, ha un’idea intrigante a cui lavora da settimane, ovvero Dries Mertens a zero. Certo, potrebbe esserci sempre Giroud, in scadenza di contratto col Chelsea, ma il francese non dovrebbe restare a Londra fino a giugno per non perdere l’Europeo e visto l’andamento di questo mercato di gennaio è difficile che accetti l’eventuale nuova corte dell’Inter. Mertens è ancora in scadenza, il Napoli sta cercando di rinnovare il contratto, ma un’intesa non è ancora stata raggiunta. Il belga, classe ’87, sarebbe un innesto perfetto per i nerazzurri che inserirebbero in rosa un attaccante in grado di disimpegnarsi da prima o seconda punta, amico di Lukaku e... piano d’emergenza nel caso il Barcellona strappasse Lautaro Martinez pagando la clausola da 111 milioni.