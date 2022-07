Rai - Rinnovo Meret-Napoli, firmerà a Dimaro: conferma dell'agente! Spunta richiesta di Spalletti per il vice

Calciomercato Napoli. Prosegue il rebus portiere per il Napoli. Dopo l'addio di Ospina il club azzurro ha accelerato per il rinnovo di Meret, che chiede però garanzie di titolarità in vista della prossima stagione.

Meret rinnovo Napoli

Meret rinnovo Napoli, le ultime

Della situazione Meret ne ha parlato Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di calciomercato, al Tg Sport Mattina. Ecco quanto dichiarato: