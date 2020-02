Gonfialarete.com - Il Napoli ha offerto il rinnovo a Meret ma il portiere non lo accetterà

Più cresce la popolarità e la fiducia nei confronti di Gennaro Gattuso nell’ambiente Napoli, più Alex Meret considererà necessario fare alcune riflessioni sul proprio futuro. Questo, e non solo, è ciò che sul conto del portiere azzurro ha appreso la redazione di GonfiaLaRete.com. Dovesse restare Gattuso e non dovesse cambiare la sua situazione di altalena tra campo e panchina, recentemente condizionata in maniera ulteriore, va detto, anche da un problema addominale che l’estremo difensore si porta dietro, ecco che l’ex Udinese potrebbe decidere di guardarsi attorno già nel corso della prossima estate.

Recentemente, sempre secondo quanto appreso da GonfiaLaRete.com, il Napoli ha anche proposto un prolungamento di contratto al portiere. L’intenzione del club è di prolungare l’attuale rapporto che scade nel 2023 per altre due stagioni, sino quindi al 2025. Con l’ambizione di blindare il friulano il tutto verrebbe, ovviamente, condito da un ricco aumento di stipendio, che dal milione a salire di stagione in stagione accordato nel 2018, potrebbe arrivare fino a un totale di 3 milioni di euro bonus compresi.

Un incontro verrà fissato a breve, ma nel corso di questo incontro, attraverso i suoi agenti, Alex Meret dirà di ‘no’ alla proposta di rinnovo del Napoli. Attenzione, non è che Meret voglia andar via: il portiere a Napoli sta bene e ha intenzione di restare almeno per un altro anno, salvo complicazioni nel suo dualismo con Ospina. Ma al momento, Meret non intende prolungare il suo matrimonio con l’azzurro senza aver prima capito che tipo di evoluzioni subirà la sua situazione personale e più in generale il progetto futuro del club.