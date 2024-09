Ancora novità di mercato in casa Napoli sebbene la sessione estiva sia ormai chiusa. Dopo la cessione in extremis di Victor Osimhen al Galatasaray, questa volta si tratta di Alex Meret.

Calciomercato Napoli, Meret rinnova: la nuova scadenza

“Meret al Napoli fino a giugno 2026. Il club partenopeo, infatti, ha deciso di far scattare l’opzione di prolungamento contrattuale in proprio favore per estendere il contratto del portiere e portarlo da giugno 2025 a giugno 2026”, svela infatti il collega Luca Cerchione di 1Station Radio.