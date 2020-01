RAI, Venerato a CN24: "Gattuso chiede un attaccante: piace Petagna ma la SPAL fa muro, cinque alternative tra cui c'è anche Piatek!"

Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista della RAI ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Calciomercato Napoli

“De Laurentiis ha fatto per troppo tempo finta di non vedere. Ha confermato Ancelotti pur non fidandosi più di lui e sapendo che lo spogliatoio voleva il 4-3-3.

Lo spogliatoio ha accettato male il 4-4-2 e la società ha fatto una campagna acquisti basandosi su questo modulo che poi si è rivelato inutile per il cambio di allenatore. Gattuso ci sta mettendo l’anima. C'è stato un litigio a Castel Volturno tra Allan e Mertens ed un colloquio durato fino alle 4 di notte, chi non rema nella giusta direzione ora si accomoderà in panchina.

Ancelotti è stato il principale dei problemi. La società non è esente da colpe ed ha dei limiti ma non è mai arrivata così in basso. I giocatori della Fiorentina avevano sei gambe in più. Gattuso ha chiesto per questo mercato di gennaio un centravanti dando via Llorente.

Se Giuntoli riuscirà a piazzare Llorente, il Napoli farà di tutto per prendere un centravanti fisico. Si naviga a vista, i nomi che piacciono a Gattuso sono i seguenti: Petagna, che ricorda, seppur in un ruolo diverso, lo stesso Gattuso per carattere ma la Spagna ha detto all'agente che il calciatore non si muove fino a giugno, Schick e Caputo.

Pessimismo anche per quest'ultimo dal momento che il Sassuolo ha già rifiutato un'offerta della Roma. Poi ci sono altri due nomi sui quali si potrebbe lavorare: Piatek e Lasagna. Queste ultime due piste sono più percorribili. Il Milan ha bisogno di vendere e magari si può fare un prestito con diritto o obbligo a determinate condizioni.

Piace anche a Tottenham, Aston Villa e Newcastle. Politano vuole andare al braccio di ferro con l'Inter perché vuole la Roma, gli agenti stanno lavorando per ricucire lo strappo tra le due società. In questo momento è un po' più lontano.

Se dovesse saltare l'affare con la Roma a quel punto potrebbe ripartire l'opzione dello scambio tra Politano e Llorente. Sul calciatore c'è anche la Fiorentina. I Viola sono l'unica squadra rimasta su Amrabat dal momento che l'Inter non è interessata al calciatore.

Ghoulam? Non sta ancora bene, sono arrivati solo sondaggi. Se dovesse arrivare qualche affondo, il Napoli andrebbe su uno tra Koutris e Tsimikas".