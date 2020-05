Venerato a CN24: "Rabbia ed irritazione nel Napoli per le parole del presidente del Gremio: Everton piace ma nulla di più, Azmoun la priorità! Doppio colpo in un solo caso"

Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24. Ecco quanto da lui affermato:

"Rabbia. Irritazione. Sgomento. Questo trapela da Castel Volturno dopo le dichiarazioni del presidente del Gremio. Non è da escludere una presa di posizione ufficiale del club. Everton é un giocatore seguito ma nulla più. Ultimi contatti tra Giuntoli e il presidente del Gremio due mesi fa. Da allora nessun passo avanti tra le parti per il problema del tesseramento. Everton é un giocatore extracomunitario e il Napoli ha un solo slot da andare ad occpuare. Lozano potrebbe liberare il secondo ma fino ad ora i club che hanno chiamato Giuntoli cercano solo prestiti. In tal caso Lozano resterebbe in carico al Napoli e non potrebbe liberare la seconda casella. In questo momento il tassello di extracomunitario privilegia l'attacco. Azmoun resta un obiettivo prioritario. Everton é un vice insigne. Per questi motivi il Napoli non accelera per lui. Senza dimenticare i costi. Il Napoli valuta il cartellino del brasiliano non più di 18 miloni e sullo stipendio non va oltre i 2 miloni a stagione".