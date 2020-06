Mercato Napoli, Tuttosport: Gattuso ha indicato dei nomi, ma non si opporrà se Giuntoli gli prendesse rinforzi con caratteristiche analoghe

Calciomercato Napoli - L’argomento mercato è stato trattato senza entrare nello specifico durante l'incontro tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'allenatore Gennaro Gattuso. Ne parla Tuttosport:

"Gattuso ha chiesto al club un solo sacrificio, quello dell’attaccante centrale. Per gli altri ruoli l’allenatore ha indicato un gradimento di massima ma senza opporsi qualora Giuntoli gli prendesse rinforzi con caratteristiche analoghe: Boga e Rashica per il ruolo di esterno d’attacco, Veretout qualora andasse via Allan, Milenkovic come erede di Koulibaly e Tsimikas per la posizione di esterno mancino"