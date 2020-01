Mercato Napoli, tre attaccanti nel mirino! Giuntoli lavora per portare un nuovo centravanti in estate, vorrebbe chiudere già adesso

Calcio mercato Napoli - Il direttore sportivo della S.S.C. Napoli Cristiano Giuntoli lavora per portare un nuovo centravanti in estate e vorrebbe anticipare i tempi e chiudere già da adesso una trattativa, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Al momento c’è un discorso avviato con la Spal per Andrea Petagna, 26 anni, che è pronto ad accettare la nuova sfida e spinge per la cessione. ma il club emiliano fa muro. L’offerta per Petagna è di 22 milioni, mentre scenderebbe a 19 qualora si concretizzasse a giugno. Attenzione anche su Andrea Pinamonti, classe ‘99, che il Genoa dovrebbe riscattare dall’Inter in estate e che a Giuntoli e Gattuso piace. Così come si potrebbe aprire una trattativa col Mainz, che potrebbe prendere (in prestito?) il tedesco Younes che non trova spazio. Del club tedesco sotto osservazione c’è l’attaccante francese Mateta, classe 1997"