Mercato Napoli, spuntano Brekalo e Orsolini! Possibili due uscite sugli esterni

Sarà probabilmente un’estate molto calda per il Napoli, perchè sul mercato rientra nei progetti l’acquisto dell'attaccante spagnolo dell'Udinese Gerard Deulofeu, per il quale la trattativa procede come raccontato dal Corriere dello Sport. Sugli esterni piacciono tanti giocatori.

Mercato Napoli, sarà rivoluzione?

Il Napoli rinnova le fasce, come racconta l'edizione odierna del quotidiano: oltre a Matteo Politano potrebbe salutare anche Adam Ounas, che è in scadenza, non rinnova e piace al Monza; Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano rientreranno dai prestiti per andare in ritiro, dove Luciano Spalletti li valuterà. Nell’elenco ci sono anche Josip Brekalo, visto al Torino quest'anno, e Riccardo Orsolini del Bologna, che è molto apprezzato dal direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli.