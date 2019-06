Tmw - Parma, intesa raggiunta con il Napoli! Riscattato Sepe, nell'affare anche Grassi: le cifre

Calciomercato Napoli - Dopo lunghe trattative, pare che si sia finalmente arrivati ad una quadra per quello che sarà il futuro di Luigi Sepe. Per il portiere cresciuto nelle giovanili del Napoli, infatti, gli azzurri avrebbero trovato, stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb, un accordo con il Parma.

Mercato Napoli, Sepe al Parma: anche Grassi nell'affare

Il portiere torna per cinque milioni in Emilia insieme al prestito di Alberto Grassi. Anche per lui si tratta di un ritorno dopo il prestito della passata stagione. Insomma, un'operazione importante per il Napoli che monetizza dalla cessione del talentuoso portiere e concede al centrocampista una seconda chance in maglia crociata dopo la sfortuna avuta nella passata stagione. Per Sepe si tratterebbe di un addio definitivo al Napoli dopo 12 anni di azzurro, partiti nel 2007 dalle giovanili passando poi per numerosi prestiti durante gli anni.