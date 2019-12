Mercato Napoli, RAI: Ibra vuole l'Italia e la Champions, Milan era in vantaggio ma sono sorti problemi. Mertens-Inter, contatti avviati"

Ultime notizie mercato Napoli - Paolo Paganini, giornalista della RAI esperto di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"L'intenzione di Ibrahimovic è quella di chiudere la carriera in Italia e di trovare una squadra che giochi la Champions League. Il Milan fino alla settimana scorsa era in vantaggio perché la moglie vuole tornare a Milano, al di là di questo però non c'era accordo sulla durata del contratto. Sono ancora giorni di riflessione, magari potrebbe decidere di non tornare in Italia. Il Napoli non credo voglia privarsi di Allan o Fabian Ruiz, le dinamiche del mercato sono talmente fluttuanti che può succedere di tutto da qui a fine gennaio. De Laurentiis potrebbe essere incentivato ad investire a gennaio sul centrocampo se i risultati dovessero migliorare. In Serie A sarà un mercato molto vibrante. Mertens all'Inter? Bisogna capire come si sviluppa la situazione in casa Napoli con l'arrivo di Gattuso. I contatti tra i nerazzurri ed il belga sono molto avviati ma più per l'estate che non per gennaio".