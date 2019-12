Mercato Napoli, le big di Spagna su Fabian! Florentino Perez sta lavorando all’investimento

Calciomercato Napoli - E’ dall’inizio della stagione che Real Madrid e Barcellona stanno seguendo Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, come raccontato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Il diesse catalano, Abidal, nel settembre scorso era venuto fino a Lecce per osservarlo da vicino. Ma Florentino Perez sta lavorando all’investimento con maggiore convinzione. Per il momento, nella sede della Filmauro, non è arrivata nessuna offerta, ma dalla Spagna fanno sapere che a gennaio qualcosa inizierà a muoversi. Un ritorno sarebbe molto gradito a Fabian. Fino a due stagioni fa nessuna delle due potenze spagnole s’era accorto del suo talento. L’idea di ritornare nella Liga, attraverso uno dei due club più rappresentativi, potrebbe essere determinante per il suo futuro"