Mercato Napoli, il Marsiglia vuole Ounahi: prima offerta milionaria all'Angers, le cifre

Il Marsiglia ha rotto gli indugi con l'obiettivo di superare l'agguerrita concorrenza sul fronte Azzedine Ounahi. Il centrocampista marocchino, come racconta l’edizione odierna di Tuttosport, ha accaparrato l'interesse dei principali top team europei: da Barcellona a Madrid (sponda Atlético), Siviglia e Leicester, in più il calciatore è stato accostato anche al Napoli.

“Fino allo scorso mese di novembre, sarebbero bastati poco più di cinque milioni per portarlo via dal suo attuale club. Oggi non è più così. Prova ne sia la prima offerta formulata, appunto, dall'OM che ha messo sul piatto 25 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante per un calciatore semisconosciuto fino a poco tempo fa, ma che quasi sicuramente non sarà sufficiente”