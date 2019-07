Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato facendo il punto sulle ultime novità relative alla questione Icardi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Per Icardi l’Inter non scende sotto i 70 milioni. Se rientra nello scambio con Dzeko, la Roma deve sborsare almeno 50 milioni come conguaglio oltre al cartellino del bosniaco. Il Napoli aveva messo 80 milioni sul tavolo per Pépé.

Mauro Icardi Napoli

Se arriva il sì di Icardi quei soldi gli azzurri li spenderebbero. Per Lozano, invece, al momento non arrivano novità”.

In ogni caso, si tratta di una situazione che al momento è in stand-by, con il calciatore che sta valutando con calma e serenità quello che può essere il suo futuro. Resta l'interessamento nei suoi confronti del PSG che, però, al momento ha visto sempre respinti i suoi affondi per la volontà del ragazzo di restare in Italia.