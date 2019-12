Mercato Napoli, Gazzetta: Giuntoli è già al lavoro da tempo, tre profili nel mirino

Notizie Calcio Napoli -Nel primo confronto con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, si è parlato con il nuovo allenatore Gennaro Gattuso soprattutto di valorizzare quanto si ha in casa. Rimandando a Natale, dopo le prime due partite, ogni valutazione su quanto servirà. Il nuovo allenatore ha lasciato intendere che un centrocampista più metodista e di copertura servirà, come un esterno sinistro. Poi sullo sfondo c’è la questione Ibrahimovic, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Mercato Napoli, tre profili nel mirino