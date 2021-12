Mercato Napoli, due centrali esteri nel mirino: Giuntoli valuta le proposte di intermediari e agenti

Se il piano per arrivare a Marash Kumbulla, difensore della Roma ma soprattutto un vecchio pallino del Napoli, è decisamente complesso perchè i giallorossi accetterebbero al massimo un prestito con obbligo di riscatto da 20 milioni di euro, allora devono essere battute altre piste sul mercato. Ne parla il Corriere dello Sport.

Calciomercato Napoli

"Il ds Giuntoli sta valutando con maggiore frequenza altre piste prospettate dagli intermediari e dagli agenti: il colombiano Davinson Sanchez del Tottenham e il francese Malang Sarr del Chelsea, ad esempio. In virtù delle difficoltà della formula, di un raggio d'azione per nulla ampio, il Napoli valuta nomi all'estero e anche in Italia.

A cominciare dai profili prospettati e proposti dagli uomini del mercato: Davinson Sanchez del Tottenham, sì, venticinque anni e la Nazionale colombiana come fiore all'occhiello. E ancora: il giovanotto francese di origini senegalesi, Sarr, ventiduenne che con il Chelsea, finora, ha messo insieme 5 presenze appena"