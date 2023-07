Mercato Napoli, De Laurentiis studia un ex compagno di squadra di Osimhen per il post-Ndombele

Calciomercato Napoli - Per quel che riguarda il mercato in entrata del Napoli, focus sul centrocampo come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Mercato Napoli, si studia un ex compagno di squadra di Osimhen

"Il francese Lucas Tousart è sfumato, è andato all’Union Berlino, e il Napoli valuta il connazionale Boubakary Soumaré, 24 anni, centrocampista del Leicester che ha giocato con Victor Osimhen nel Lilla. Muscoli e quantità"

Il Napoli ieri ha vinto 6-1 (2-0) l’esordio stagionale con l’amichevole giocata contro la squadra dilettanti dell’Anaune Val di Non sul campo di Dimaro Folgarida. Il primo gol della nuova stagione è stato realizzato da Matteo Politano su rigore al 21’. Come previsto l’allenatore Garcia non ha schierato i nazionali giunti in Val di Sole questa settimana e che ieri si sono allenati a porte chiuse. Per la squadra trentina a segno Nicolò Biscaro su rigore al 51’.

NAPOLI (4-3-3): Contini (dal 46’ Idasiak); Zanoli (dal 46’ Marchisano), Folorunsho (dal 46’ D’Avino), Juan Jesus (dal 46’ Obaretin), Mario Rui (dal 46’ Olivera); Vergara (dal 46’ Coli Saco), Demme (dal 46’ Iaccarino), Spavone (dal 46’ Russo); Politano (dal 46’ D’Agostino), Ambrosino (dal 46’ Cioffi), Zerbin (dal 46’ Marranzino). All. Garcia

ANAUNE (4-2-3-1): Gionta (dal 55’ Souza Kreuger); Sartori (dal 55’ Cressotti), Allegretti (dal 55’ Belfanti), Faes (dal 55’ Stankov), Badjan; Casagrande (dal 55’ Berti), Menapace; Micheli (dal 55’ Prantil), Kumrija (dal 55’ Orsini), Diagne (dal 55’ Buzura); Biscaro (dal 55’ Arnoldi). A disp.: Rizzi. All.: Morano

Marcatori: Politano al 22’ su rig., Vergara al 25’, Cioffi al 49’, Biscaro su rig. al 51’ (An), Coli Saco al 57’, Iaccarino al 68’, Olivera all’89’

Arbitro: Andrea Terribile di Bassano del Grappa

Assistenti: Leo Postoraro di Verona e Paul Ndoja di Bassano del Grappa