Mercato Napoli, CorrSport: ecco il piano per giugno, tre affari in ballo col Verona! Svelati nomi e ruoli

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi. Secondo il Corriere dello Sport in edicola il ds della Ssc Napoli Cristiano Giuntoli s’è lanciato su Verona ed ha intenzione di restare, finché si potrà

Amrabat (23) appartiene ai profili con prospettiva, è mediano ma volendo anche mezzala, ha dinamismo ed anche un’età che invoglia ad investire. Giuntoli ne ha discusso con Tony D’Amico ma non si è fermato a parlare del marocchino con cittadinanza olandese. Se ne parlerà, è ovvio, a giugno (Bruges e Verona nello stasessa stagione, di più non si può). Anche in difesa, nella prossima estate, bisognerà inventarsi qualcosa: Kumbulla (20 a febbraio) è una garanzia ma anche una forza della natura sulla quale puntare, come, per esempio, Rrhamani (che a febbraio ne compirà ventisei), che là dietro sa fare varie cose, il centrale ma anche l’esterno. Le trattative nascono e non si sa poi dove vadano a finire: però questa mira lontano, avrò bisogno di tempi fisiologici e poi comunque del responso del campo, che potrà confermare o smentire certe sensazioni. Ma si comincia sempre così.