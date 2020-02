RAI, Venerato a CN24: "Oggi chiude il mercato russo, no definitivo di Younes al Krasnodar! Rinnovo Meret: il ragazzo vuole giocare, valutazioni in corso"

Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista della RAI, , è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Younes ha rifiutato il trasferimento al Krasnodar ed oggi chiude il mercato russo. Probabilmente non era allettato dalla possibilità di trasferirsi in Russia, lui sperava nel Torino ma i granata non hanno raggiunto l'accordo con il Napoli. Ora c'è un po' di gelo tra le parti: il giocatore non ha preso bene di essere stato messo da parte mentre la società non ha digerito i rifiuti del calciatore alle varie offerte arrivate. Belotti? Non lo so, l'idea del Napoli è di confermare Milik e Mertens, con Petagna che prenderà il posto di Llorente. Se non dovesse essere confermato Mertens, in scadenza di contratto, magari si potrebbe andare su Belotti che è sempre piaciuto. Al di là di questo, credo che piaccia più Berardi di Belotti. Rinnovo Meret? Stanno valutando lui e Pastorello, il ragazzo vuole giocare e bisogna valutare se resterà Gattuso ed anche eventualmente quale sarà la decisione che prenderà il tecnico azzurro in relazione al ruolo di portiere".