Mercato Napoli, chi tra Olivera e Parisi dopo Ghoulam? Il punto della situazione

SI muove il mercato del Napoli, soprattutto sulla fascia sinistra in difesa. Esce Ghoulam, chi entra tra Mathias Olivera e Parisi? Ne parla il Corriere dello Sport.

Come racconta l'edizione odierna del quotidiano,

"Va conclusa la trattativa per Mathias Olivera, mancino del Getafe e della Nazionale uruguaiana, il riferimento per una fascia dalla quale uscirà Faouzi Ghoulam.

Anagraficamente si trasforma quasi in una specie di zio per tutti i calciatori potenzialmente nell’orbita del Napoli (25 anni a ottobre); nel caso la situazione si complicasse, spingerebbe ADL a telefonare il suo amico Corsi, ad Empoli, per tentare di convincerlo a cedergli Fabiano Parisi, che di anni a novembre ne farà 22"