Mercato Napoli, c'è subito un nome da scartare a centrocampo: la pista è saltata! Risalgono due alternative

Calciomercato Napoli - C’è un promemoria adagiato negli uffici di Castel Volturno, serve per ricordarsi cosa a Micheli, il capo scouting, sia sfuggito e cosa invece adesso, con il ds Meluso in azione, debba essere servito per addobbare la tavola. Ne parla il Corriere dello Sport.

Mercato Napoli, un nome da scartare a centrocampo

La prima mossa può riscontrarsi a centrocampo, da dove è già uscito Elmas: